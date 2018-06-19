В Кот-д'Ивуаре в результате наводнений погибли 15 человек

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Наводнения, вызванные проливными дождями в крупнейшем городе Кот-д'Ивуара Абиджане, унесли жизни 15 человек, более 100 спасены, сообщает местная газета Fraternité Matin со ссылкой на министерство внутренних дел.

Сильные ливни прошли в Абиджане в ночь с понедельника на вторник. Поднявшаяся в местных реках вода сбила ограждения, несколько зданий получили повреждения. Как заявил во вторник министр внутренних дел Кот-д'Ивуара Сидики Диаките, согласно предварительным данным, 15 человек погибли, 115 местных жителей доставлены в безопасные укрытия.

По его словам, власти организовали несколько медицинских пунктов. Поисково-спасательные операции продолжаются.