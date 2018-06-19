Посольство: российские дипломаты не организовывали торжества в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн — РИА Новости. Российские дипломаты не участвовали в организации торжеств по случаю Дня

России в Восточном Иерусалиме, которые были сорваны накануне вмешательством израильской полиции, сообщило посольство РФ в Израиле, выступив с опровержением сообщений местных СМИ.

Свои действия полицейские объяснили получением сведений о присутствии среди устроителей приема Народного и Демократического фронтов освобождения Палестины — двух палестинских организаций, которые признаны в Израиле террористическими.

"В связи с многочисленными искаженными публикациями сообщаем следующее. Посольство России не является соорганизатором состоявшегося 18 июня в гостинице "Амбасадор" в Восточном Иерусалиме мероприятия, проведенного "Обществом палестино-российской дружбы". По приглашению этой НКО в ужине приняли участие сотрудники российской миссии в Рамалле", — написало посольство в социальной сети Facebook.

В ряде израильских СМИ торжество преподносилось как мероприятие посольства РФ.

Сами участники сорванного приема настаивают на его неполитическом характере и отрицают причастность к организации мероприятия НФОП и ДФОП. Очевидцы рассказывали РИА Новости, что между участниками и полицейскими, прибывшими в разгар праздника, вспыхнули словесные перепалки, но до применения силы дело не дошло, хотя сотрудники правоохранительных органов отключили микрофоны, которыми пользовались ораторы, и задержали для допроса шесть человек.

Среди примерно ста участников мероприятия были депутат израильского парламента, лидер Объединенного арабского списка Айман Уде, архиепископ Севастийский Феодосий, советник президента Палестины Набиль Шаас, который возглавляет Общество палестино-российской дружбы.

Израиль считает весь Иерусалим своей столицей, включая восточные районы города с преимущественно арабским населением, на которые претендуют палестинцы. Россия в прошлом году объявила, что признает Западный Иерусалим столицей Израиля, а восточный видит столицей будущего палестинского государства и готова содействовать достижению договоренностей между обеими сторонами конфликта.