Военврачи из Израиля впервые примут участие в Армейских международных играх

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Военные врачи из Израиля впервые примут участие в военно-медицинской эстафете в Санкт-Петербурге, которая пройдёт с 30 июля по 9 августа в рамках Армейских международных игр, сообщает Минобороны России.

"Военные врачи из Израиля впервые примут участие в международном этапе Военно-медицинской эстафеты в Санкт-Петербурге. В настоящее время военнослужащие из десяти государств изъявили желание участвовать в международном этапе военно-медицинской эстафеты, проводимой в рамках Армейских международных игр-2018", – говорится в сообщении.

Планируется, что для участия в конкурсе профессиональной выучки военных врачей в Санкт-Петербург прибудут команды из Армении, Беларуси, Вьетнама, Зимбабве, Израиля, Ирана, Китая, Мьянмы, Узбекистана и Южно-Африканской республики.

"Ранее на базе Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова была проведена рекогносцировка с участием иностранных представителей по местам проведения международных соревнований. Военнослужащим довели основные сведения о порядке проживания, питания, передвижения команд во время состязаний. Также представители команд-участниц медицинской эстафеты провели осмотр мест проведения командного первенства в учебном центре академии в Красном Селе", – добавили в военном ведомстве.