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В мире

Экс-глава британского МИД Хейг предложил полностью легализовать марихуану

13:0419.06.2018
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкУильям Хейг. АрхивУильям Хейг. Архив
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЛОНДОН, 19 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Бывший лидер консерваторов и глава МИД Великобритании в 2010-2014 годах Уильям Хейг призвал правительство Соединенного Королевства к полной легализации марихуаны и разрешению ее использования не только в медицинских целях.

Лиссабон. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Португальский парламент поддержал легализацию марихуаны в медицинских целях

Такое заявление Хейг сделал на фоне продолжающегося политического скандала вокруг страдающего тяжелой формой эпилепсии 12-летнего подростка Билли Колдвелла. На прошлой неделе сотрудники МВД конфисковали у родителей мальчика запасы масла конопли, которое врачи рекомендовали использовать для облегчения приступов. В результате в минувшую пятницу мальчик попал в больницу в критическом состоянии после нескольких тяжелых приступов болезни. История попала в СМИ, в результате чего под давлением общественности и правозащитных организация глава МВД Саджид Джавид вынужден был выдать специальное разрешение на использование масла сроком на 20 дней.

"Изъятие масла у 12-летнего мальчика – это за гранью всех представлений о нелепости. Война с каннабисом полностью и необратимо проиграна, и те, кто думают иначе, заблуждаются. Выдача полиции ордеров для борьбы (с теми, кто использует марихуану) является устаревшей практикой, это все равно, что давать приказы армии восстановить (Британскую) империю. Эта война полностью окончена", — заявил Хейг журналистам, отметив, что разрешить использование марихуаны следует не только в медицинских целях.

История вокруг Билли Колдвелла нанесла новый удар по главе консервативного правительства Терезе Мэй, уже подвергающейся нападкам из-за позиции в отношении Brexit, кризиса системы здравоохранения и отсутствия единства внутри партии.

"Сейчас следует спросить, должна ли Британия присоединиться кo многим странам, которые разрешили медицинскую марихуану. Или, как Канада, — готовиться к созданию законного, регулируемого рынка каннабиса, который бы использовался и для рекреации", — добавил Хейг.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления по Brexit во Флоренции, Италия. 22 сентября 2017
© REUTERS / Alessandra Tarantino/Pool
Косяк за косяком. Тереза Мэй теперь может расслабиться

Ранее глава минздрава Великобритании заявил, что действующие законы, связанные с оборотом марихуаны, не соответствуют реалиям и должны быть актуализированы. Вместе с тем, премьер Мэй возразила, что пересмотр может касаться только отдельных случаев использования наркотика по медицинским показателям, но не полной легализации марихуаны. В свою очередь, МВД заявило, что не собирается пересматривать классификацию наркотических веществ.

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19 июня 15:00
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Колумбия
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19 июня 18:00
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