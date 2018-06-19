XXXTentacion в одном из последних видео рассуждал о своей смерти

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Американский рэпер XXXTentacion (настоящее имя — Джасей Дуэйн Онфрой), убитый накануне во Флориде, в одной из последних видеотрансляций рассуждал о своей смерти и наследии, сообщает Page Six.

"Если я умру, если я когда-нибудь буду жертвой, я хочу убедиться, что моя жизнь осчастливила минимум пять миллионов детей или что они нашли какие-то ответы, какое-то решение в моей жизни, независимо от всего того негатива вокруг моего имени, независимо то тех плохих вещей, которые я слышал от людей", — заявил он.

Рэпер также сказал, что ценит и любит всех своих поклонников и верит в них.

"Не позволяйте вашей депрессии управлять вами. Не позволяйте телу определять вашу душу, пусть все будет наоборот. Ваш разум не знает пределов. Вы стоите большего, чем можете себе представить. Все, что вы должны делать — мечтать; все, что вы должны делать — хотеть исполнить эту мечту и набраться сил для этого", — добавил Онфрой.

XXXTentacion застрелили накануне во Флориде. Сообщается, что преступников было двое, но стрелял один. По свидетельствам очевидцев, из машины рэпера украли сумку. Как уточняет портал TMZ, Онфроя застрелили, когда он вышел из мотосалона.