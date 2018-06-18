Полицейские Луганска обнаружили пакет со взрывчаткой, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (225)

ЛУГАНСК, 18 июн — РИА Новости. Полицейские обнаружили на окраине Луганска пакет с взрывчаткой, гранатами и патронами, сообщили в понедельник журналистам в центре по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД самопровозглашенной Луганской народной республики.

"Семнадцатого июня 2018 года в дежурную часть Жовтневого РУВД МВД ЛНР поступило анонимное сообщение о том, что в квартале Солнечный в Луганске обнаружен подозрительный пакет", — сказали в ведомстве.

По данным ЦВО, выехав на место, происшествия сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили и изъяли 430 патронов различного калибра, запалы, гранаты, взрыватели, 50 грамм пластида и взрывпакет.

"Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр МВД ЛНР. Проводится проверка", — добавили в МВД.