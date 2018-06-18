Полицейские Луганска обнаружили пакет со взрывчаткой, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 18 июн — РИА Новости. Полицейские обнаружили на окраине Луганска пакет с взрывчаткой, гранатами и патронами, сообщили в понедельник журналистам в центре по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД самопровозглашенной Луганской народной республики.
По данным ЦВО, выехав на место, происшествия сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили и изъяли 430 патронов различного калибра, запалы, гранаты, взрыватели, 50 грамм пластида и взрывпакет.
"Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр МВД ЛНР. Проводится проверка", — добавили в МВД.