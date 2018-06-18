В МИД прокомментировали намерение США приостановить учения с Южной Кореей

Южнокорейские морские пехотинцы во время совместных учений с США в Пхохане. Архивное фото

Южнокорейские морские пехотинцы во время совместных учений с США в Пхохане. Архивное фото

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Россия приветствует намерение США временно приостановить проведение военных учений с Южной Кореей, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Мы всегда приветствовали отмену этих учений", — заявил он журналистам.

Дипломат напомнил, что МИД РФ ранее в комментарии "поприветствовал высказанное президентом (США Дональдом — ред.) Трампом намерение приостановить проведение этих учений".

"Мы рассматриваем это как шаг в правильном направлении, позитивное развитие. Мы выступаем не то чтобы за прекращение учений. Мы выступаем за сокращение уровня военной конфронтации в регионе. Безусловно, проведение учений в период, особенно когда проходят переговоры, является неуместным. Собственно, это и сказал президент Трамп, используя именно это слово", — добавил он.