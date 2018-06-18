Палестинец погиб от огня израильских войск на границе сектора Газа

Пострадавшие в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

Пострадавшие в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

ГАЗА, 18 июн — РИА Новости. Палестинец погиб, попав под обстрел со стороны израильских войск на границе сектора Газа, сообщил РИА Новости представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

"Палестинец, которому было 24 года, был убит, когда израильтяне открыли огонь по демонстрантам на востоке города Газы", — сказал собеседник агентства.

На границах анклава с конца марта идут массовые протестные акции, регулярно перерастающие в столкновения с израильскими войсками и уже унесшие жизни более 120 палестинцев.

Израильтяне отвергают обвинения в "непропорциональном" применении силы против демонстрантов и призывы к международному расследованию кровопролития. В Иерусалиме настаивают, что военные действуют в рамках закона и используют оружие, чтобы не допустить вторжения многотысячных толп, нацеленных "на убийства и совершение терактов".