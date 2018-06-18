ВСУ 53 раза за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 18 июн — РИА Новости. Украинские силовики за минувшую неделю 53 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив при этом по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 240 мин и снарядов различного калибра, ранения получили восемь мирных жителей, заявил журналистам в понедельник представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За период с 11 по 17 июня вооруженные силы Украины 53 раза нарушили режим прекращения огня, ранения получили восемь мирных жителей. По территории республики было выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра, шесть снарядов калибром 122 миллиметра, девять танковых снарядов, 164 мины калибром 120 миллиметров, 58 мин калибром 82 миллиметра. Повреждения получили 18 жилых домов и семь объектов инфраструктуры", — заявил представитель ведомства.