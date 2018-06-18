В Алма-Ате загорелась крыша многоэтажного дома

АЛМА-АТА, 18 июн — РИА Новости. Пожар на кровле жилого пятиэтажного дома в центре Алма-Аты начался утром в понедельник, прибывшие на место пожарные эвакуировали из здания 100 человек, в том числе 20 детей, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

"Предварительная площадь возгорания — 200 квадратных метров. Пострадавших нет", — сказал представитель КЧС.

По его данным, к настоящему времени пожар локализован. В его тушении принимают участие 40 человек личного состава противопожарной службы, задействовано 17 единиц техники.