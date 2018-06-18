В Македонии протестующий поднял флаг России

Участники митинга против изменения Участники митинга против изменения названия страны перед зданием парламента в Скопье в Македонии. Архивное фотостраны перед зданием парламента в Скопье в Македонии. 13 июня 2018

Участники митинга против изменения Участники митинга против изменения названия страны перед зданием парламента в Скопье в Македонии. Архивное фотостраны перед зданием парламента в Скопье в Македонии. 13 июня 2018

БЕЛГРАД, 18 июн — РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Единая Македония" Янко Бачев влез с флагом России и традиционным македонский знаменем на бронированный полицейский джип в ходе акции протеста перед парламентом в Скопье.

Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров подписали в воскресенье соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония. Договор назван сторонами и представителями международных организаций историческим и открывает дорогу Скопье к членству в НАТО и ЕС.

Переименование и условия договора ранее вызвали категорическое неприятие у разных партий македонской оппозиции. Днем крупнейшее движение оппонентов премьера Зорана Заева — ВМРО-ДПМНЕ — провело мирный марш протеста в городе Битола на границе с Грецией. Вечером в центре Скопье через призыв в социальных сетях собрались около 2 тысяч сторонники нескольких патриотических движений и объединений болельщиков.

После того, как демонстранты забросали полицию файерами и камнями, они попытались прорвать кордон, чтобы попасть в здание собрания (парламента). Полиция применила против них светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Спецподразделение также использовало бронированные джипы для разгона и сдерживания толпы.

"Лидер "Единой Македонии" Янко Бачев с российским флагом и знаменем с "Солнцем из Кутлеша" в руках залез на бронированную машину", — сообщил телеканал A1on и разместил на своем портале фото и видео с места событий. Полицейские с трудом удалили Бачева с капота машины.

Полиции затем удалось с помощью спецсредств разогнать толпу перед парламентом, число пострадавших при столкновении не уточняется. Среди них — оператор одного из местных телеканалов.

Министр обороны Радмила Шечеринска, которая сама пострадала от толпы, ворвавшейся в здание парламента в апреле 2017 года, резко осудила беспорядки в воскресенье.