В Македонии протестующий поднял флаг России

БЕЛГРАД, 18 июн — РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Единая Македония" Янко Бачев влез с флагом России и традиционным македонский знаменем на бронированный полицейский джип в ходе акции протеста перед парламентом в Скопье.
Переименование и условия договора ранее вызвали категорическое неприятие у разных партий македонской оппозиции. Днем крупнейшее движение оппонентов премьера Зорана Заева — ВМРО-ДПМНЕ — провело мирный марш протеста в городе Битола на границе с Грецией. Вечером в центре Скопье через призыв в социальных сетях собрались около 2 тысяч сторонники нескольких патриотических движений и объединений болельщиков.
После того, как демонстранты забросали полицию файерами и камнями, они попытались прорвать кордон, чтобы попасть в здание собрания (парламента). Полиция применила против них светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Спецподразделение также использовало бронированные джипы для разгона и сдерживания толпы.
Полиции затем удалось с помощью спецсредств разогнать толпу перед парламентом, число пострадавших при столкновении не уточняется. Среди них — оператор одного из местных телеканалов.
Министр обороны Радмила Шечеринска, которая сама пострадала от толпы, ворвавшейся в здание парламента в апреле 2017 года, резко осудила беспорядки в воскресенье.