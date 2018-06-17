"Талибан"* не собирается продлевать перемирие с правительством Афганистана

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* не планирует продлевать перемирие с правительством Афганистана, сообщает телеканал Tolo News.

По данным телеканала, представитель "Талибана"* заявил, что перемирие талибов не имеет ничего общего с перемирием правительства, и бойцы движения получили приказ возобновить свою деятельность в стране.

В заявлении движения сообщается, что после окончания перемирия оно будет бороться с американскими "захватчиками и их слугами", отмечает телеканал.

Президент Афганистана Ашраф Гани ранее объявил о временном одностороннем перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня. Движение "Талибан"* вслед за правительством Афганистана также заявило о прекращении огня на три дня.

В субботу Гани заявил, что перемирие между правительством и движением "Талибан"* будет продлено.

*Террористическая организация, запрещенная в России