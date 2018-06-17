В Ливии задержали одного из лидеров "Аль-Каиды"*

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Ливии поймали одного из лидеров "Аль-Каиды"* Абу Сафьяна бин Каму. Об этом сообщается на официальной странице ливийской армии в Facebook.

Террориста и его сообщника Мухаммеда Идриса аль-Мансури задержали в ходе спецоперации ливийской армии городе Дерна на севере Ливии.

Как сообщает Аль-Арабийя, 59-летний бин Каму считается одним из самых авторитетных лидеров "Аль-Каиды"*. Во время пребывания Усамы бин Ладена в Судане, бин Каму был его личным водителем. После поимки американскими спецслужбами он отбывал заключение в тюрьме Гуантанамо и был экстрадирован в Ливию 2007 году. Четыре года спустя ему удалось бежать из тюрьмы Абу Салим, когда Триполи был захвачен повстанцами.

В четверг стало известно, что Национальная ливийская армия завершает операцию по освобождению города Дерна. Командующий силами Халифа Хафтар объявил о ее начале в мае этого года.

*Запрещенная в России террористическая организация.