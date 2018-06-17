ЕРЕВАН, 17 июн — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что задержание экс-министра обороны, депутата парламента Манвела Григоряна связано не только с хранением оружия, но и подозрениями в хищении средств армии, а также продовольствия, которым он кормил своих животных.
"Задержание Григоряна связано не только с обнаружением у него большого количества оружия и боеприпасов, но и с подозрением, что он участвовал и был вовлечен в присвоении и хищении помощи, собранной во время апрельский войны (обострение конфликта в Карабахе в апреле 2018 года – ред.)",- сказал премьер в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.
По его словам, есть подозрения, что Григорян присвоил продовольствие, собранное школьниками для солдат и скормил им своим животным — медведям и тиграм. Глава правительства добавил, что эти подозрения обосновываются проведенными обысками.
Григорян занимал пост замминистра обороны в 2000-2008 годах.
Общественно-политическая организация "Союз добровольцев "Еркрапа" (Союз добровольцев-ополченцев), основанная в 1993 году, является военизированным формированием. Члены союза принимали участие в конфликте в Карабахе. В союз входят более 10 тысяч человек.