ЕРЕВАН, 17 июн — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что задержание экс-министра обороны, депутата парламента Манвела Григоряна связано не только с хранением оружия, но и подозрениями в хищении средств армии, а также продовольствия, которым он кормил своих животных.

Григорян, возглавляющий "Союз добровольцев "Еркрапа", был задержан службой национальной безопасности (СНБ) в субботу по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. Ранее в пресс-центре СНБ сообщили, что в доме Григоряна, на его даче и принадлежащей ему территории во время обысков обнаружено большое количество оружия.

"Задержание Григоряна связано не только с обнаружением у него большого количества оружия и боеприпасов, но и с подозрением, что он участвовал и был вовлечен в присвоении и хищении помощи, собранной во время апрельский войны (обострение конфликта в Карабахе в апреле 2018 года – ред.)",- сказал премьер в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.

По его словам, есть подозрения, что Григорян присвоил продовольствие, собранное школьниками для солдат и скормил им своим животным — медведям и тиграм. Глава правительства добавил, что эти подозрения обосновываются проведенными обысками.

Пашинян отметил, что есть подозрения и в присвоении техники, в частности, машин.

Григорян занимал пост замминистра обороны в 2000-2008 годах.

Общественно-политическая организация "Союз добровольцев "Еркрапа" (Союз добровольцев-ополченцев), основанная в 1993 году, является военизированным формированием. Члены союза принимали участие в конфликте в Карабахе. В союз входят более 10 тысяч человек.