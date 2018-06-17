Ливийские военные назвали выгоду от освобождения Дерна от террористов

КАИР, 17 июн — РИА Новости. Операция Национальной ливийской армии по освобождению от боевиков города Дерна позитивно скажется на ситуации в сфере безопасности не только в Ливии, но и в соседних государствах, заявил официальный представителя армии Ахмед аль-Мисмари.

"Успех операции в Дерне лишит террористов стратегического месторасположения, позволит очистить от них половину территории Ливии", — сказал аль-Мисмари в интервью египетскому телеканалу "Экстра-Ньюз".

Он отметил, что в Дерне нашли прибежище боевики из разных террористических группировок — ИГ*, "Аль-Каида"*, "Джейш аль-Ислам"*.

"Ливийская армия ведет битву за весь регион, за весь мир, несмотря на то, что до сих пор не снято эмбарго на поставку вооружения", — сказал аль-Мисмари.

Командующий ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар в первых числах мая объявил о начале операции по освобождению от террористов города Дерна, находившегося под контролем исламистов с момента падения режима Муаммара Каддафи в 2011 году.

В настоящее время ливийская армия утверждает, что ведет бои с террористами за последнюю улицу города, которую еще удерживают незаконные формирования.

*Террористическая группировка, запрещенная в России