Силовики семь раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (210)

ДОНЕЦК, 17 июн — РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в пятницу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В четверг в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о девяти нарушениях перемирия.

"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило семь раз", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики выпустили 14 мин по территории ДНР, при обстрелах также использовались гранатометы, бронетехника и стрелковое оружие.