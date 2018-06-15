Мюллер "случайно" раскрыл имена свидетелей по делу Манафорта, заявила судья

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Спецпрокурор США Роберт Мюллер раскрыл имена свидетелей по делу экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта лишь по случайности, заверила в пятницу судья Эми Берман-Джексон.

Манафорт на заседании суда был взят под стражу до проведения процесса. Суд согласился с доводами обвинения, которое усмотрело в попытках Манафорта связаться с потенциальными свидетелями воспрепятствование правосудию и нарушение условий освобождения до суда.

В среду на этой неделе в судебной базе появилось ходатайство Мюллера, где в числе потенциальных свидетелей были названы экс-журналист Алан Фридман и лоббист Экарт Сагер. Документ пробыл в базе 17 минут и после этого исчез, а впоследствии появился в отредактированном виде, где свидетелей называли под псевдонимами D1 и D2. Попытки Манафорта связаться с D1 и D2 стали основой для аргументации обвинения, которое требовало арестовать Манафорта до суда.

Однако суд счел, что раскрытие имен произошло по чистой случайности. "Никто в этом зале, ни одна сторона процесса не имеет отношения к данной ошибке", — заявила Эми Берман-Джексон.

Представитель прокуратуры описал ряд попыток Манафорта связаться с потенциальными свидетелями на протяжении пяти недель в 2018 году. В частности, Манафорт звонил в Италию руководителю лоббистской фирмы в попытке обсудить свое дело, но тот повесил трубку примерно через полторы минуты после начала звонка.

Дополнительные обвинения в воспрепятствовании правосудию были предъявлены, помимо самого Манафорта, его российскому компаньону Константину Килимнику, который, по данным следствия, также пытался связаться со свидетелями. Манафорт виновным себя не признал, Килимник не прислал в суд своих представителей.

Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу обвинения в незарегистрированной работе лоббистом от лица Украины, уклонении от налогов и отмывании денег. По данным следствия, эти преступления Манафорт совершил еще до того, как стал на время главой предвыборного штаба Трампа в 2016 году.

Следствие против Манафорта является частью расследования о так называемом вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году. Защита Манафорта заявляет, что обвинения не имеют отношения к России, так что Мюллер превышает полномочия. Суд эти аргументы отклонил.