Нетаньяху поздравил Путина с Днем России и его празднованием в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России и высоко оценил решение провести государственный прием по этому поводу в Иерусалиме, сообщила пресс-служба главы правительства.

Накануне он лично пришел на мероприятие, которое посольство РФ впервые проводило в историческом здании Сергиевского подворья в центре Иерусалима, отказавшись от многолетней практики устраивать торжества в отелях Тель-Авива.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поздравил президента Путина с национальным днем России и решением провести официальное мероприятие в Сергиевском подворье Иерусалима", — говорится в сообщении по итогам телефонного разговора двух лидеров.

Сергиевское подворье, где прошел прием, — это странноприимный дом, воздвигнутый в конце XIX века Императорским православным палестинским обществом для размещения русских паломников. Двухэтажная каменная постройка с внутренним двором и угловой башней, на десятилетия утраченная Россией и недавно обретенная, в прошлом году открылась после реставрации и постепенно возвращает себе исконные функции.

Российские дипломаты подчеркивают, что перенос мероприятия в Иерусалим не затрагивает чувствительной проблемы статуса города, который хотят видеть своей столицей и израильтяне, и палестинцы. Они разъясняют, что участок Сергиевского подворья расположен в Западном Иерусалиме, о признании которого столицей Израиля Россия объявила еще в апреле 2017 года, сопроводив декларацию оговоркой, что рассматривает восточную часть города столицей палестинского государства.

В телефонном разговоре Нетаньяху также поздравил Путина с открытием в России чемпионата мира по футболу. Основной темой их беседы стала ситуация в Сирии, включая ситуацию на ее границе с Израилем, сообщили обе стороны.