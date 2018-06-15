Испания уберет колючую проволоку на границе с Марокко

МАДРИД, 15 июн – РИА Новости. Испанское правительство собирается убрать колючую проволоку в Сеуте и Мелилье на границе с Марокко, заявила официальный представитель кабинета министров, министр образования Исабель Селаа.

На испанско-марокканской границе в анклавах Сеута и Мелилья установлены высокие заборы с колючей проволокой, через которые мигранты пытаются попасть на испанскую территорию, при этом им часами приходится сидеть на ограждениях, пока их пытаются оттуда сбросить представители правоохранительных органов.

С инициативой убрать проволоку накануне выступил глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка.

"Правительство хочет убрать колючую проволоку в Сеуте и Мелилье", — заявила по итогам заседания правительства Исабель Селаа. При этом она добавила, что это не означает ослабления контроля на границах. "Возможна безопасность на границах без необходимости ранить людей, при соблюдении прав человека", — сказала Селаа. Она также призвала ЕС понять, что Сеута и Мелилья – общеевропейская граница. "Надо в первую очередь работать в странах происхождения и транзита мигрантов", — добавила министр.

Кроме того, правительство намерено разработать широкомасштабную программу для беднейшего региона Испании – Кампо-де-Гибралтар (автономное сообщество Андалусия), где уровень безработицы достигает 40% и где самые большие проблемы с наркотрафиком. "Надо работать не только полицейскими методами, надо работать над образовательными программами, социальными гарантиями. Будет разработан общий план для Кампо-де-Гибралтар", — сказала министр.