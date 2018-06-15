ДНР и ЛНР подписали протокол о сотрудничестве между парламентами

ДОНЕЦК, 15 июн — РИА Новости. Председатели Народных советов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Денис Мирошниченко подписали протокол о сотрудничестве между парламентами ДНР и ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.
По итогам совещания был подписан протокол. В частности, он предусматривает укрепление межпарламентских связей, обмен опытом, принятыми нормативными актами и проектами, находящимися на рассмотрении.
"Народные советы Донецкой и Луганской народных республик будут уделять особое внимание обмену опытом работы в создании правовой базы по вопросам прав и свобод человека и гражданина, укрепления законности и правопорядка, обеспечения социально-экономических реформ, социальной защиты населения, охраны окружающей среды", — говорится в тексте протокола.
Согласно протоколу, парламенты обязуются содействовать установлению и развитию прямых контактов между депутатами, профильными комитетами и аппаратами.
Также парламентарии создали рабочую группу по синхронизации законодательства республик.
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