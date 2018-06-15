Россия сформировала делегацию для участия в сессии ОЗХО в Гааге

Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды. Архивное фото

Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды. Архивное фото

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Правительство РФ сформировало делегацию страны для участия в четвертой специальной сессии конференции государств-участников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге 25-29 июня, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Сформировать делегацию РФ для участия в 4-й специальной сессии Конференции государств-участников Организации по запрещению химического оружия (город Гаага, Королевство Нидерландов, 25-29 июня 2018 года)", — говорится в документе.

Согласно документу, руководителем делегации назначен замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов. Заместителями руководителя делегации назначены руководитель центра аналитических исследований по конвенциям о запрещении химического и биологического оружия при Минпромторге России Виктор Холстов и постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.