ВСУ обстреляли территорию ЛНР четыре раза за сутки, сообщили в республике

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе

ЛУГАНСК, 15 июн — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

Ранее в ЛНР заявили о том, что украинские силовики открыли огонь из артиллерийских орудий калибром 122 миллиметров по населенному пункту Кировск, один мирный житель получил ранение.

"За прошедшие сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив арторудия калибром 122 миллиметра, минометы калибром 120 миллиметра, гранатометы, вооружение БМП-1, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, обстрелам подверглись районы близ населенных пунктов Красный Яр, Кировск, Нижнее Лозовое, Донецкий. Отмечается, что всего по территории республики было выпущено более 70 снарядов.