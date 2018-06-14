Минюст обнаружил, что Коми пользовался частной почтой для служебных дел

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Экс-директор ФБР Джеймс Коми, который вел расследование против Хиллари Клинтон за несанкционированное использование личной электронной почты, сам использовал частный почтовый ящик для работы в бюро, говорится в докладе минюста США.

"Мы обнаружили множество случаев, в которых Коми использовал частную учетную запись электронной почты для проведения несекретной работы в ФБР. Мы заключили, что это… не соответствует политике министерства юстиции", — говорится в 500-страничном докладе генерального инспектора минюста Майкла Хоровица.

Клинтон в бытность госсекретарем вела служебную переписку через личный почтовый сервер. ФБР в 2015-16 годах проводило в связи с этим расследование на предмет возможной утечки секретной информации. По итогам проверки ФБР не нашло в действиях Клинтон состава преступления. Новости о приостановке, возобновлении и повторной приостановке расследования против Клинтон оказали большое влияние на популярность Клинтон в преддверии президентских выборов-2016, которые экс-госсекретарь проиграла Дональду Трампу.

При этом Клинтон винит Коми в том, что она проиграла выборы, а Трамп считает, что Коми, напротив, действовал в интересах Клинтон. Трамп уволил Коми вскоре после прихода к власти, мотивировав это многочисленными нарушениями при проведении расследования против Клинтон.