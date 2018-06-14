В Республиканской партии Армении обеспокоены обыском в фонде "Ереван"

ЕРЕВАН, 14 июн – РИА Новости. Бывшая правящая Республиканская партия Армении обеспокоена обыском Службы национальной безопасности (СНБ) в фонде при мэрии Еревана, не исключает в действиях спецслужб политических мотивов, заявил в четверг журналистам вице-спикер армянского парламента, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов.

Накануне СНБ провела обыск в фонде "Ереван", возглавляемом мэром армянской столицы, членом исполнительного органа РПА Тароном Маргаряном. В ведомстве заявили, что чиновники мэрии в обмен на разрешение на застройку и оформление прав на имущество, помимо установленных законом выплат, требовали перечислить крупные суммы в фонд "Ереван". По данным СНБ, часть переданных средств не были перечислены на счета фонда, их похитили.

"Действия СНБ были как минимум несоразмерны по форме. Мы выражаем обеспокоенность в связи с возможными политическими мотивами этих действий, не исключаем, что здесь могут быть возможные политические мотивы", — сказал Шармазанов.

По его словам, РПА призывает всех действовать исключительно в рамках закона, уважать презумпцию невиновности и будет внимательно следить за процессом. Вице-спикер выразил мнение, что если бы правоохранительные органы запросили нужные им документы, то получили бы их "без этих масок".

Ранее СНБ возбудила уголовное дело по статьям "злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия" и "мошенничество, совершенное с использованием служебного положения". Максимальная санкция по указанным статьям — лишение свободы на срок до шести лет. Из фонда "Ереван", действующего при мэрии армянской столицы, сотрудники правоохранительных органов изъяли документы.