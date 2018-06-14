ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. ФБР затягивало расследование по делу Хиллари Клинтон в 2016 году, говорится в докладе минюста США по результатам внутреннего расследования.

В докладе говорится, что ФБР, обнаружив на компьютере помощницы Клинтон дополнительные данные по расследованию, ничего не делало несколько недель. "Не было дано никаких подробных и убедительных пояснений того, почему ФБР не действовало", — говорится в докладе.

За 10 дней до выборов президента США в 2016 году тогдашний глава ФБР Джеймс Коми объявил о возобновлении расследования против Клинтон по делу об электронной переписке, а через несколько дней уточнил, что во вновь открывшихся документах не найдено ничего нового и решение не привлекать Клинтон к ответственности остается в силе.

Клинтон в бытность госсекретарем вела служебную переписку через личный почтовый сервер. ФБР в 2015-16 годах проводило в связи с этим расследование на предмет возможной утечки секретной информации. По итогам проверки ФБР не нашло в действиях Клинтон состава преступления. Новости о приостановке, возобновлении и повторной приостановке расследования против Клинтон оказали большое влияние на популярность Клинтон в преддверии президентских выборов-2016, которые экс-госсекретарь проиграла Дональду Трампу.