В Вашингтоне порекомендовали Эр-Рияду не покупать С-400

ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Саудовской Аравии и другим союзникам США не следует покупать российское военное оборудование, в том числе установки С-400, из-за возможного нарушения этим действующих санкций США, заявил на слушаниях в конгрессе кандидат на пост помощника госсекретаря США Дэвид Шенкер.

"Я буду (в случае утверждения) взаимодействовать с нашими союзниками, чтобы разубеждать их или побуждать их отказаться от приобретения потенциально попадающего под санкции (российского) военного оборудования", — сказал Шенкер на слушаниях в конгрессе. "Иными словами, я бы советовал Саудовской Аравии не делать этого", — сказал кандидат на должность помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока.

Договоренность о поставках С-400 Саудовской Аравии была достигнута в 2017 году. В конце мая посол Саудовской Аравии в Москве Раид Бен Халид Кримли заявил, что переговоры с Россией о поставках зенитных ракетных систем С-400 идут успешно, но дата окончания пока не назначена.