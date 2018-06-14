В Вашингтоне порекомендовали Эр-Рияду не покупать С-400

ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Саудовской Аравии и другим союзникам США не следует покупать российское военное оборудование, в том числе установки С-400, из-за возможного нарушения этим действующих санкций США, заявил на слушаниях в конгрессе кандидат на пост помощника госсекретаря США Дэвид Шенкер.
Договоренность о поставках С-400 Саудовской Аравии была достигнута в 2017 году. В конце мая посол Саудовской Аравии в Москве Раид Бен Халид Кримли заявил, что переговоры с Россией о поставках зенитных ракетных систем С-400 идут успешно, но дата окончания пока не назначена.