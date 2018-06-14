В Испании оппозиция требует отставки еще одного министра

МАДРИД, 14 июн — РИА Новости. Оппозиционная Народная партия (НП) потребовала отправить в отставку министра сельского хозяйства Испании Луиса Планаса, который оказался вовлечен в судебное разбирательство.

В среду — спустя неделю после вступления в должность — в отставку подал министр культуры страны, известный журналист и писатель Максим Уэрта из-за сообщений в прессе, что ранее он уклонялся от уплаты налогов.

На этот раз требование НП связано с расследованием, начатом в 2016 году, о незаконных колодцах по сбору воды в Национальном парке Доньяна, которые высушивают почву. В скандал оказались вовлечены андалусийские власти, в том числе Планас, занимавший пост советника по сельскому хозяйству правительства Андалусии в 2012-2013 годах.

Как полагали следователи, власти знали о том, что фермеры роют колодцы в заповедной зоне, и позволяли это делать. По данным Всемирного фонда дикой природы, на территории парка находятся 1700 нелегальных бассейнов для сбора дождевой воды и тысяча колодцев.

"Или в отставку уходит господин Планас, или господин Педро Санчес (премьер Испании). Он назначил господина Планаса, зная, что он обвиняемый? Сколько еще сюрпризов нам ждать?", — заявил представитель Народной партии в конгрессе депутатов Антонио Бермудес де Кастро.

Следственный судья города Ла-Пальма-дель-Кондадо (провинция Уэльва, Андалусия) подозревала Планаса в совершении преступлений против окружающей среды, однако прокуратура по окружающей среде Уэльвы, которая готовит обвинительное заключение, не собирается включать в него министра.