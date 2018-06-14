Трамп возмущен иском против своего фонда, обещает судиться

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что иск против его благотворительного фонда был инспирирован политическими противниками из числа демократов и обещает не оканчивать дело внесудебным соглашением.

Генпрокурор Нью-Йорка Барбара Андервуд подала иск против Фонда президента США Дональда Трампа по обвинению в незаконной политической координацией с его президентской кампанией. Ответчиками по делу проходят также трое взрослых детей Трампа. Андервуд требует от фонда 2,8 миллиона долларов в виде компенсации.

Трамп в ответ разразился серией твитов, в которой обвиняет в предвзятости Андервуд и ее предшественника Эрика Шнайдермана, ушедшего в отставку на фоне сексуального скандала. Он заявил об отставке после публикации в журнале New Yorker, где шла речь о том, что известный выступлениями в защиту женщин адвокат сам применял физическую силу к своим подругам.

"Скользкие нью-йоркские демократы и их генпрокурор Эрик Шнайдерман, который теперь опозорен и сбежал из города, делают все, что в их силах, чтобы подать на меня в суд по фонду, который собрал 18 миллионов 800 тысяч и раздал больше, чем собрал — 19 миллионов 200 тысяч. Я не пойду на внесудебное соглашение!" — написал Трамп.

"Шнайдерман, который руководил кампанией (Хиллари) Клинтон в Нью-Йорке, так никогда и не посмел подать этот смехотворный иск, который пролежал в его офисе почти два года. Теперь он с позором уволился, а его ученики подают иск. Мы не будем заключать внесудебное соглашение", — добавил Трамп.