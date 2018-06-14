В СФ прокомментировали отказ США снять с КНДР санкции до денуклеаризации

Автомобильно движение на улице Чхангван в Пхеньяне. Архивное фото

Автомобильно движение на улице Чхангван в Пхеньяне. Архивное фото

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Отказ США и других заинтересованных стран снять санкции с КНДР до полной денуклеаризации Северной Кореи создает негативный фон для дальнейших переговоров в этой области, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов.

Южная Корея, Япония и Китай признали важным сохранить действующий санкционный режим против КНДР до полной денуклеаризации, заявил в четверг госсекретарь США Майк Помпео после переговоров с главами внешнеполитических ведомств Японии и Южной Кореи по итогам встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.

"Это создаёт плохой фон для США в этой ситуации, для дальнейшего доброго, хорошего, конструктивного развития сценария, связанного с денуклеаризацией", — заявил Умаханов.

По его словам, подобные заявления не способствуют "хорошей температуре политических отношений" между лидерами США и КНДР.

Как пояснил Умаханов, новый подход КНДР к вопросам вооружений требует в ответ отсутствия "великодержавных, имперских интонаций".

"Особенно негативно заявление Помпео прозвучало на фоне только что прошедших в Сингапуре переговоров, где, казалось бы, положительный процесс только начался", — подчеркнул вице-спикер.