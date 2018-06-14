Иракский суд издал ордер на арест подозреваемых в поджоге избирательных урн

Пожар на складе, на котором хранятся бюллетени для голосования на прошедших в стране парламентских выборах в Багдаде. Архивное фото

Пожар на складе, на котором хранятся бюллетени для голосования на прошедших в стране парламентских выборах в Багдаде. Архивное фото

БАГДАД, 14 июн — РИА Новости. Иракский суд издал ордер на арест 17 подозреваемых в поджоге бюллетеней для голосования на прошедших выборах в парламент, девять человек уже задержаны, сообщается в заявлении представителя совета Абдель Саттара Биркадара, полученном в распоряжение РИА Новости.

Пожар вспыхнул в прошлое воскресенье днем в Багдаде на складе, где хранятся бюллетени для голосования на прошедших в стране парламентских выборах. По данным комитета по безопасности мэрии иракской столицы, на который ссылается телеканал al-Sumaria, полностью выгорели десятки урн с избирательными бюллетенями.

"Следственный суд эр-Рассафы (район Багдада — ред.) издал 17 ордеров на арест в отношении ряда подозреваемых в совершении поджога аппаратуры и урн для голосования, девять из них в настоящий момент задержаны", — заявил Биркадар.

Иракский парламент в минувшую среду проголосовал за необходимость проведения ручного пересчета голосов на парламентских выборах в связи с выявленными нарушениями. Высшая независимая избирательная комиссия Ирака в четверг заявила, что обратится с жалобой на принятое парламентом решение.

Выборы в парламент Ирака прошли 12 мая впервые после освобождения страны от террористов. Впервые были применены электронные урны для голосования с автоматизированной системой подсчета. Премьер Хайдер аль-Абади заявил, что по результатам проверки голосования специальной комиссией выявлены серьезные нарушения и рекомендуется пересчет.

По результатам, опубликованным избиркомом Ирака после выборов, победу одержала коалиция кандидатов, лидером которой является популярный шиитский богослов Муктада ас-Садр, сам при этом не баллотировавшийся. Коалиция действующего премьера аль-Абади заняла третье место, пропустив вперед также коалицию от шиитского народного ополчения во главе с Хади аль-Амери.