На переговорах в Минске подвижек не добились, заявили в ДНР

Переговоры о мире на Украине в 2018 году (70)

ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Подгруппе по безопасности на переговорах в Минске по Донбассу в ходе минувшей встречи не удалось добиться положительных результатов, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Продвинуться в принятии документа с дополнительными мерами, которые бы позволили реагировать по существу на нарушения, к сожалению, не удалось и на этот раз. Очевидно, что украинской стороне не выгодно подписание такого документа", — заявил представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что самопровозглашенные республики и представители делегации от Российской Федерации поддержали предложение Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и выразили готовность подписать документ, который соответствует выполнению пунктов комплекса мер.

Кроме того, участники переговоров продолжили обсуждение нарушений со стороны Киева договоренностей об отводе сил и средств от линии соприкосновения и напомнили, что силы ДНР оставляют за собой право вернуть подразделения на позиции в тех местах, где отвод уже совершился в случае, если вооруженные силы Украины не уберут оттуда свои войска.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>