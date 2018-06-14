На переговорах в Минске подвижек не добились, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Подгруппе по безопасности на переговорах в Минске по Донбассу в ходе минувшей встречи не удалось добиться положительных результатов, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что самопровозглашенные республики и представители делегации от Российской Федерации поддержали предложение Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и выразили готовность подписать документ, который соответствует выполнению пунктов комплекса мер.
Кроме того, участники переговоров продолжили обсуждение нарушений со стороны Киева договоренностей об отводе сил и средств от линии соприкосновения и напомнили, что силы ДНР оставляют за собой право вернуть подразделения на позиции в тех местах, где отвод уже совершился в случае, если вооруженные силы Украины не уберут оттуда свои войска.
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