ВС Белоруссии оставил в силе приговор авторам Regnum

МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Верховный суд Белоруссии оставил в силе приговор белорусским авторам российского агентства Regnum, осужденным на пять лет лишения свободы с отсрочкой на три года, передает корреспондент РИА Новости.
"Приговор судебной коллегии по уголовным делам Минского городского суда от 2 февраля 2018 года… оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения", — зачитал в четверг решение судья Верховного суда Владимир Давыдов.
Скандал вокруг агентства Regnum разгорелся в декабре 2016 года в связи с публикацией ряда материалов на белорусскую тему. Впоследствии белорусские правоохранители задержали трех авторов Regnum. Минский городской суд 2 февраля этого года признал Алимкина, Павловца и Шиптенко виновными в разжигании национальной вражды или розни. При этом журналисты были освобождены из-под стражи под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Обвиняемые свою вину не признали. Позже все они обжаловали приговор.
МИД России призывал белорусскую сторону максимально ответственно рассматривать дело журналистов. Союз журналистов России выражал обеспокоенность ситуацией вокруг журналистов Regnum, в организации отмечали, что если речь идет об обвинении в разжигании вражды, необходимо предоставлять примеры из текстов, чтобы в будущем избегать подобных ситуаций.