ВС Белоруссии оставил в силе приговор авторам Regnum

МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Верховный суд Белоруссии оставил в силе приговор белорусским авторам российского агентства Regnum, осужденным на пять лет лишения свободы с отсрочкой на три года, передает корреспондент РИА Новости.

Верховный суд Белоруссии во вторник приступил к рассмотрению апелляции по делу троих белорусских авторов Regnum — Сергея Шиптенко, Дмитрия Алимкина и Юрия Павловца. Алимкин в суд не явился. В суде был объявлен перерыв, рассмотрение апелляции продолжилось в четверг.

"Приговор судебной коллегии по уголовным делам Минского городского суда от 2 февраля 2018 года… оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения", — зачитал в четверг решение судья Верховного суда Владимир Давыдов.

Скандал вокруг агентства Regnum разгорелся в декабре 2016 года в связи с публикацией ряда материалов на белорусскую тему. Впоследствии белорусские правоохранители задержали трех авторов Regnum. Минский городской суд 2 февраля этого года признал Алимкина, Павловца и Шиптенко виновными в разжигании национальной вражды или розни. При этом журналисты были освобождены из-под стражи под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Обвиняемые свою вину не признали. Позже все они обжаловали приговор.

Редакция ИА Regnum ранее заявила, что "категорически отвергает предъявленные авторам агентства обвинения, считая их недобросовестными и надуманными", "подтверждает свое неизменное осуждение проявлений шовинизма, неонацизма и русофобии в Белоруссии". При этом в редакции Regnum назвали обвиненных в Белоруссии журналистов "политическими заключенными".

МИД России призывал белорусскую сторону максимально ответственно рассматривать дело журналистов. Союз журналистов России выражал обеспокоенность ситуацией вокруг журналистов Regnum, в организации отмечали, что если речь идет об обвинении в разжигании вражды, необходимо предоставлять примеры из текстов, чтобы в будущем избегать подобных ситуаций.