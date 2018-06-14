Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском зале суда. Архивное фото

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском зале суда. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 14 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Президент Международной федерации журналистов (International Federation of Journalists, IFJ) Филипп Лерут заявил, что после инсценировки убийства Аркадия Бабченко он с осторожностью относится к заявлениям СБУ о Кирилле Вышинском.

Ранее в СБУ сообщили , что при обыске в банковской ячейке Вышинского нашли более 200 тысяч долларов, "предмет, внешне похожий на пистолет "Браунинг 1906", и договор с МИА "Россия сегодня".

"Если они действительно собрали улики против Кирилла Вышинского, то можно ожидать, что их представят публично, и тогда у Кирилла Вышинского будут все гарантии, которыми должен воспользоваться обвиняемый. Если они этого не сделают, мы можем подозревать, что журналист стал мишенью, и это нарушение свободы прессы", — сказал Лерут РИА Новости.

International Federation of Journalists представляет около 500 тысяч журналистов более чем из 100 стран.

"Убийство" Бабченко

В конце мая МВД Украины сообщило, что бывшего военного корреспондента Аркадия Бабченко застрелили в подъезде его дома в Киеве. Эту информацию прокомментировали все ведущие государственные ведомства страны, в том числе МИД.

На следующий день СБУ опровергла эти сведения. Ее руководитель Василий Грицак заявил, что слухи об убийстве распространяли в рамках "спецоперации". Инсценировку, по его словам, начали готовить два месяца назад, организатора покушения уже задержали.

Методы украинских спецслужб подверглись жесткой критике со стороны многих международных организаций. Намеренное распространение ложной информации о судьбе Бабченко осудили в ОБСЕ, Европарламенте, Международной федерации журналистов и "Репортерах без границ".

Дело Вышинского

В мае украинские власти начали уголовное преследование руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его задержали возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд постановил поместить его на 60 дней под стражу без определения залога. © РИА Новости / Стрингер Перейти в фотобанк Киев "лепит" из Вышинского террориста для обмена на Сенцова, заявили в ОП Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. МИД направил Киеву несколько нот протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что Вышинскому рисуют образ комиссара с наганом, но Россия не вооружает журналистов.