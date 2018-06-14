БРЮССЕЛЬ, 14 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Президент Международной федерации журналистов (International Federation of Journalists, IFJ) Филипп Лерут заявил, что после инсценировки убийства Аркадия Бабченко он с осторожностью относится к заявлениям СБУ о Кирилле Вышинском.сообщили, что при обыске в банковской ячейке Вышинского нашли более 200 тысяч долларов, "предмет, внешне похожий на пистолет "Браунинг 1906", и договор с МИА "Россия сегодня".
"Если они действительно собрали улики против Кирилла Вышинского, то можно ожидать, что их представят публично, и тогда у Кирилла Вышинского будут все гарантии, которыми должен воспользоваться обвиняемый. Если они этого не сделают, мы можем подозревать, что журналист стал мишенью, и это нарушение свободы прессы", — сказал Лерут РИА Новости.
International Federation of Journalists представляет около 500 тысяч журналистов более чем из 100 стран.
"Убийство" Бабченко
В конце мая МВД Украины сообщило, что бывшего военного корреспондента Аркадия Бабченко застрелили в подъезде его дома в Киеве. Эту информацию прокомментировали все ведущие государственные ведомства страны, в том числе МИД.
Методы украинских спецслужб подверглись жесткой критике со стороны многих международных организаций. Намеренное распространение ложной информации о судьбе Бабченко осудили в ОБСЕ, Европарламенте, Международной федерации журналистов и "Репортерах без границ".
Дело Вышинского