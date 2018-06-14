Ярошенко считает, что в новой американской тюрьме ему не будет безопаснее

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Российский летчик Константин Ярошенко, осужденный в США, не считает, что ему будет безопаснее в другой американской тюрьме, куда его планируют перевести, сообщила РИА Новости супруга Константина Виктория Ярошенко.
В начале мая Ярошенко, отбывающего наказание в тюрьме "Форт-Дикс" в Нью-Джерси, поместили в карцер якобы из соображений его безопасности. Позже появилась информация, что его планируют перевести в другую тюрьму.
"Константин не считает, что в другой тюрьме в США ему будет безопаснее", — сказала Виктория. Она уточнила, что в настоящее время он находится в Бруклине, место перевода пока не известно.
"Вчера он звонил мне, говорит, чувствует себя удовлетворительно, только переживает за новую тюрьму, что там будет", — отметила Ярошенко. Перевод, по ее информации, может быть завершен уже на этой неделе.
Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в апреле направила повторные обращения к главе пенитенциарной системы США — с просьбой разъяснить ужесточение условий содержания в заключении российского летчика — и в генпрокуратуру страны — с просьбой о переводе его для дальнейшего отбывания наказания в Россию, однако американская сторона ответила отказом.