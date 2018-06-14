Ярошенко считает, что в новой американской тюрьме ему не будет безопаснее

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Российский летчик Константин Ярошенко, осужденный в США, не считает, что ему будет безопаснее в другой американской тюрьме, куда его планируют перевести, сообщила РИА Новости супруга Константина Виктория Ярошенко.

В начале мая Ярошенко, отбывающего наказание в тюрьме "Форт-Дикс" в Нью-Джерси, поместили в карцер якобы из соображений его безопасности. Позже появилась информация, что его планируют перевести в другую тюрьму.

"Константин не считает, что в другой тюрьме в США ему будет безопаснее", — сказала Виктория. Она уточнила, что в настоящее время он находится в Бруклине, место перевода пока не известно.

"Вчера он звонил мне, говорит, чувствует себя удовлетворительно, только переживает за новую тюрьму, что там будет", — отметила Ярошенко. Перевод, по ее информации, может быть завершен уже на этой неделе.

Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался.

Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в апреле направила повторные обращения к главе пенитенциарной системы США — с просьбой разъяснить ужесточение условий содержания в заключении российского летчика — и в генпрокуратуру страны — с просьбой о переводе его для дальнейшего отбывания наказания в Россию, однако американская сторона ответила отказом.