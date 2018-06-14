Американский политолог: саммит США и КНДР отражает политику России и Китая

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на балконе отеля Капелла в Сингапуре. 12 июня 2018

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на балконе отеля Капелла в Сингапуре. 12 июня 2018

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Итоги саммита США-КНДР по сути стали отражением российско-китайского предложения о "двойной заморозке" — прекращение ракетных испытаний со стороны КНДР в обмен на сворачивание военной активности Вашингтона и Сеула вблизи северокорейских границ, заявил РИА Новости директор Центра военно-политического анализа Хадсонского института (США) Ричард Вайц.

По словам эксперта, предложение президента США Дональда Трампа приостановить военные учения с Южной Кореей стало сюрпризом. "Но меня не удивило бы, если он это почерпнул от российско-китайского предложения. Так что, некоторым образом, это в духе того, на чем настаивали Россия и Китай", — сообщил Вайц.

Он отмечает, что, "в некоторой степени, результаты могли быть бы хуже, как на саммите G7". Однако, по его словам, подобные расплывчатые общие заявления были и в прошлом, хоть и не на уровне лидеров, и в итоге они терпели неудачу, развалившись на фазе имплементации договоренностей.

"Однако есть ряд причин, по которым я могу ошибаться. Во-первых, это новый северокорейский лидер. Кажется, что он готов к ведению дел иначе, чем его отец. Во-вторых, санкции против Северной Кореи значительно ужесточились за последний год", — подчеркнул собеседник агентства.

Кроме того, по его мнению, не последнюю роль в возможном успехе договоренностей может сыграть и риторика Трампа, его "дикие заявления", и "непредсказуемое поведение", которое напугало некоторые страны.

И все же США просят от КНДР сделать то, что до этого их никто и никогда не просил сделать, добавил Вайц. Кроме этого, существуют опасения, что Северная Корея "припасет некоторые уступки", и "будет играть на разногласиях между США и Японией, и другими странами", не отдав в итоге США ничего взамен.

"Я думаю, что следующей логичной ступенью было бы воссоединение с некоторыми другими странами, которые не принимали участие (в переговорах с КНДР — ред.). У нас была пара межкорейских саммитов, пара саммитов КНДР и Китая, теперь США. Я предполагаю, что в какой-то момент Ким поедет в Москву", — резюмировал эксперт.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Южнокорейская газета "Чунан Ильбо" со ссылкой на осведомленные дипломатические источники сообщала, что Пхеньян при подготовке к саммиту потребовал от Вашингтона установить дипломатические отношения и снять санкции с КНДР. В настоящий момент между странами не существует формальных отношений со времен войны на Корейском полуострове и не подписан мирный договор, который мог бы положить конец формальному состоянию войны.

Ранее КНДР взорвала три из четырех тоннеля на полигоне Пхунгери, где производились ядерные испытания. При этом Дональд Трамп в тот же день объявил об отказе от встречи с лидером КНДР, однако через сутки заявил, что подготовка к ней продолжается.