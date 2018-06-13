Внеочередные консультации Совбеза ООН по Йемену состоятся в четверг

ООН, 13 июн — РИА Новости. Внеочередные консультации Совета Безопасности ООН по ситуации в йеменском портовом городе Ходейда состоятся днем в четверг, сообщил постпред РФ при ООН, председатель Совета в июне Василий Небензя.

"Поступил запрос на проведение консультаций по Йемену завтра (14 июня). Они состоятся в районе полудня, точное время проведения зависит от предшествующих встреч Совета", — сказал Небензя журналистам в ООН.

Консультации были запрошены делегацией Великобритании.

В среду арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ начала операцию "Золотая победа" по изгнанию хуситов из этого стратегически важного порта на Красном море, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города и порта, который является единственным пунктом доставки гуманитарной помощи на север Йемена.