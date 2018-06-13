Власти Венесуэлы объявили об освобождении третьей группы политзаключенных

МЕХИКО, 13 июн – РИА Новости. Глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Делси Родригес в среду объявила об освобождении третьей группы политических заключенных общей численностью 43 человека.

"Это момент для диалога, встречи, примирения и единства", — приводит канал Globovision заявление Родригес по итогам встречи в здании МИД страны с освобождаемыми заключенными.

Первые две группы политических заключенных были освобождены 1 и 2 июня. Согласно заявлению правительства, тогда на свободу вышли 40 и 39 заключенных соответственно. При этом с декабря 2017 года число освобожденных власти Венесуэлы оценивают в 200 человек.

Общее число политзаключенных, по оценке правозащитников из "Уголовного форума", составляет в Венесуэле 357 человек.