Мэй намерена обсудить ужесточение антироссийских санкций на саммите ЕС

ЛОНДОН, 13 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте в среду, заявила о намерении обсудить ужесточение санкций против России на предстоящем саммите ЕС.

Лидеры 28 стран-членов Евросоюза встретятся 28-29 июня в Брюсселе.

"Этот саммит – не только про Brexit. Предстоит обсудить многие вопросы, включая санкции против России, и мы (Британия) хотели бы ужесточения санкций", — сказала Мэй, отвечая на вопросы членов палаты представителей.

Ранее 10 мая, после саммита G7 в Канаде, Мэй заявила о готовности принять новые санкции против России и обвинила Москву в невыполнении минских договоренностей по урегулированию кризиса на Украине.