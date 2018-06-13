Макрон призвал не поддаваться эмоциям в ситуации вокруг судна Aquarius

ПАРИЖ, 13 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя ситуацию вокруг судна Aquarius с мигрантами, призвал не поддаваться эмоциям, которыми некоторые манипулируют, сообщает телеканал BFMTV. При этом французский лидер подчеркнул, что уже год они с итальянскими властями вместе работают по теме миграционного кризиса.

"Уже год мы работаем с Италией рука об руку в образцовой манере", — сказал Макрон, отметив тесное сотрудничество по разным вопросам.

Дипломатический кризис в отношениях между Парижем и Римом возник в связи с ситуацией вокруг более 600 мигрантов на борту судна Aquarius, которое власти Италии отказались принимать в своих портах. Представитель правящей партии Франции "Вперед, республика!" Габриэль Атталь назвал позицию Италии "тошнотворной", а президент Макрон обвинил Италию в "цинизме и безответственности".

В ответ на французскую критику итальянское правительство заявило, что не собирается принимать "лицемерные уроки из стран, которые по теме миграции всегда предпочитали отворачиваться в другую сторону".

В среду утром глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези вызвал посла Франции, в отсутствие которого в ведомство прибыла поверенная в делах Франции Клэр-Анн Ролен. Он заявил, что Рим считает заявления французской стороны относительно ситуации с судном Aquarius неприемлемыми и неоправданными. По словам Моаверо, подобные заявления ставят под угрозу отношения между Италией и Францией.

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что премьер страны Джузеппе Конте имеет право отказаться от запланированной на пятницу первой встречи с Макроном из-за заявлений французской стороны по ситуации с Aquarius. По словам Сальвини, Париж должен "как можно скорее принести официальные извинения".