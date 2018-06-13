Президент Литвы подписала закон об усилении армии

ВИЛЬНЮС, 13 июн – РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала закон об усилении армии, армейской структуре и лимите военнослужащих на 2019 и 2024 годы, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу президентского дворца.

Ранее парламент Литвы утвердил закон о структуре армии балтийской республики.

Предполагается, что в рамках нового закона Вооруженные силы будут укреплены, а комплектация армии улучшена.

Документ предусматривает пополнение армии 600 военнослужащими на 2019 год. Из них более 500 будут являться профессиональными военными. В прошлом году в ВС пришли 700 человек — фактически батальон, отмечается в сообщении.

Также в следующем году планируется создать батальон связи и информационных систем, который дополнит силы управления и контроля над армией и усилит кибернетическую защиту. До 2024 года сформируют дополнительный логистический батальон.

Как считают в президентском дворце, действующая смешанная армейская структура оптимальна, поэтому власти планируют сохранить обязательный призыв в армию.

Планируется, что на реализацию закона в следующем году из бюджета будет выделено около 36,3 миллиона евро, а в 2024-м — около 108,2 миллиона евро.