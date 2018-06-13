Киев не спешит выполнять соглашение о разведении сил, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Киев не спешит выполнять договоренности о разведении сил в Донбассе, сообщила в среду Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Дениса Пушилина.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялось. Отвод сил в Станице Луганской неоднократно срывался. Пушилин позже заявил, что украинские силовики оборудовали позиции на участке разведения возле села Петровское, что подтверждается отчетами миссии ОБСЕ.

Талакина отметила, что наблюдатели миссии ОБСЕ продолжают фиксировать появление новых позиций, техники и военнослужащих ВС Украины на участках разведения сил и средств.

"Несмотря на уже опубликованные данные отчетов ОБСЕ, которые недвусмысленно указывают на нарушителя, а также учитывая призыв координаторов устранить данные нарушения и стать на путь неукоснительного выполнения всех пунктов соглашения о разведении сил и средств, Украина не торопится выполнять данные рекомендации", — написала на странице в Facebook Талакина по итогам встречи контактной группы в Минске.

По ее словам, представители Киева "позволяют себе циничное отношение и к озвученным данным, и к призыву, прозвучавшему на сегодняшней встрече".

"Искренне надеемся, что озвученное накануне заявление Совета безопасности ООН с призывом к выполнению обязательств по разведению сил и средств, а также пристальное внимание мировой общественности к обострению ситуации в плане безопасности, принудят Украину выполнять взятые на себя обязательства как в части данных соглашений, так и в плане не менее важных вопросов обмена пленными, реализации "формулы Штайнмайера", снятии экономической блокады и других", — добавила Талакина.