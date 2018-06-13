Киев не спешит выполнять соглашение о разведении сил, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Киев не спешит выполнять договоренности о разведении сил в Донбассе, сообщила в среду Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Дениса Пушилина.
Талакина отметила, что наблюдатели миссии ОБСЕ продолжают фиксировать появление новых позиций, техники и военнослужащих ВС Украины на участках разведения сил и средств.
"Несмотря на уже опубликованные данные отчетов ОБСЕ, которые недвусмысленно указывают на нарушителя, а также учитывая призыв координаторов устранить данные нарушения и стать на путь неукоснительного выполнения всех пунктов соглашения о разведении сил и средств, Украина не торопится выполнять данные рекомендации", — написала на странице в Facebook Талакина по итогам встречи контактной группы в Минске.
"Искренне надеемся, что озвученное накануне заявление Совета безопасности ООН с призывом к выполнению обязательств по разведению сил и средств, а также пристальное внимание мировой общественности к обострению ситуации в плане безопасности, принудят Украину выполнять взятые на себя обязательства как в части данных соглашений, так и в плане не менее важных вопросов обмена пленными, реализации "формулы Штайнмайера", снятии экономической блокады и других", — добавила Талакина.