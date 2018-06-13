Россия и Боливия поддержали принцип невмешательства в дела других стран

Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 13 июня 2018

Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 13 июня 2018

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия и Боливия подтвердили приверженность уважению принципов невмешательства во внутренние дела других государств, осудили использование односторонних принудительных мер, в том числе экономических санкций, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Боливии Эво Моралеса.

"Стороны подтвердили приверженность уважению принципов доброй воли, суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела других государств, осудили неправомерное экстерриториальное применение национального законодательства, применение односторонних мер, в том числе экономических санкций", — говорится в заявлении.