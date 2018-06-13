Боливии интересно сотрудничество в рамках ЕАЭС, заявил Моралес

Президент Боливии Эво Моралес во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018

Президент Боливии Эво Моралес во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Боливии было бы интересно сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил президент Боливии Эво Моралес.

Моралес на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным отметил успешное сотрудничество с Россией, а также схожесть в менталитете, взглядах на общечеловеческие ценности и культуры двух стран.

"Нам очень интересно было бы сотрудничать в рамках Евразийского союза, также (интересно. — Прим. ред.) поговорить об этих темах", — сказал Моралес. Он также отметил, что "Газпром" и "Росатом" работают в Боливии над новым проектом, тема добычи газа и обороны – важные темы сотрудничества.

"Очень важна для нас тема независимости в Латинской Америке. И наше сотрудничество с Россией в рамках этой темы очень плодотворно", — добавил боливийский лидер.