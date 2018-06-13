МИД Франции выступил за сотрудничество с Италией по вопросу мигрантов

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Париж привержен диалогу и сотрудничеству с Римом по вопросу мигрантов, заявило министерство иностранных дел Франции на фоне дипломатической напряженности между двумя странами.

Дипломатический кризис возник в связи с ситуацией вокруг более 600 мигрантов на борту судна Aquarius, которое власти Италии отказалось принимать в своих портах. Представитель правящей партии Франции "Вперед, республика!" Габриэль Атталь назвал позицию Италии "тошнотворной", а президент Эммануэль Макрон обвинил Италию в "цинизме и безответственности".

В ответ на французскую критику итальянское правительство заявило, что не собирается принимать "лицемерные поучения из стран, которые по теме миграции всегда предпочитали отворачиваться в другую сторону".

"Для наших двух стран очень важно быстро достичь соглашения о реформе режима предоставления убежища в Европе… Мы ожидаем, что работа над этим продолжится на запланированной в пятницу встрече президента Макрона и премьер-министра Конте", — говорится в коммюнике французского МИД.

На брифинге ведомства официальный представитель МИД на вопрос о возможной отмене встречи Макрона и Конте повторил, что Париж посылал приглашение итальянскому премьеру.