МИД Франции выступил за сотрудничество с Италией по вопросу мигрантов

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Париж привержен диалогу и сотрудничеству с Римом по вопросу мигрантов, заявило министерство иностранных дел Франции на фоне дипломатической напряженности между двумя странами.
В ответ на французскую критику итальянское правительство заявило, что не собирается принимать "лицемерные поучения из стран, которые по теме миграции всегда предпочитали отворачиваться в другую сторону".
"Для наших двух стран очень важно быстро достичь соглашения о реформе режима предоставления убежища в Европе… Мы ожидаем, что работа над этим продолжится на запланированной в пятницу встрече президента Макрона и премьер-министра Конте", — говорится в коммюнике французского МИД.
На брифинге ведомства официальный представитель МИД на вопрос о возможной отмене встречи Макрона и Конте повторил, что Париж посылал приглашение итальянскому премьеру.