ЕК призвала Вашингтон держать открытым диалог по торговле

БРЮССЕЛЬ, 13 июн – РИА Новости. ЕК призывает Вашингтон держать каналы коммуникации открытыми для разрешения торговых вопросов, не исключает визита "в ближайшем будущем" председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера в США.

"После саммита "большой семерки" председатель ЕК Жан-Клод Юнкер предложил держать открытыми каналы коммуникации с США, в том числе путем поездки в США в ближайшем будущем. ЕС остается открытым к работе с президентом США по общей оценке торговых отношений с целью разрешения вопросов в сфере торговли в дружеской манере. Если и когда такой визит может состояться, это предстоит уточнять", — заявил в среду журналистам представитель пресс-службы ЕК.