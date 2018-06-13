Турция контактирует с Ираном по операции на севере Ирака

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Турция находится в контакте с Ираном относительно возможного проведения военной операции против вооруженных формирований запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака в регионе Кандиль, заявил в среду глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Мы поддерживаем контакты с Ираном по операции в Кандиле. РПК и "Партия свободной жизни Курдистана" (Party of Free Life of Kurdistan, PJAK, иранское отделение РПК — ред.) представляют угрозу и для них, мы усиливаем сотрудничество с Ираном… Мы прикладываем усилия по очистке региона от РПК", — цитирует канал Haberturk Чавушоглу.

Как заявил ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу, многие объекты в районе Хакурк на севере Ирака перешли под контроль турецких вооруженных сил, они продвинулись на 26-27 километров вглубь иракской территории, их конечной целью является район гор Кандиль, где расположены лагеря РПК. По словам главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, Турция обсуждает сотрудничество в борьбе с РПК на севере Ирака с властями США, Ирака и его курдской автономии.