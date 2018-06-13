Кассационный суд на Украине оставил в силе приговор россиянину Агееву

КИЕВ, 13 июн – РИА Новости. Кассационный уголовный суд Верховного суда на Украине отказался пересматривать приговор осужденному к десяти годам тюрьмы гражданину России Виктору Агееву, сообщил информагентству "Украинские новости" его адвокат Виктор Чевгуз.

В январе Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил Агеева к 10 годам лишения свободы за участие в "террористической организации" и "незаконное хранение оружия". В апреле суд Апелляционный суд Луганской области Украины оставил без изменений вердикт, защита пождала кассацию.

"Я подал кассационную жалобу, но Верховный суд не принял ее к рассмотрению, сказав, что нет оснований (для пересмотра приговора)", — сообщил Чевгуз.

По его словам, решение суд вынес в конце мая. Также адвокат отметил, что Агеев продолжает находиться в Старобельском следственном изоляторе в Луганской области.

Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что 24 июня 2017 года два ополченца были убиты, четверо похищены украинской диверсионно-разведывательной группой в Донбассе в районе Бахмутской трассы.

Ряд украинских СМИ распространил информацию, что среди захваченных был Агеев, который, по утверждению украинской стороны, является действующим российским военнослужащим-контрактником. Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате "российского военнослужащего" Агеева.