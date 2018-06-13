КИЕВ, 13 июн – РИА Новости. Неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International призывает Киев исправить положение об апелляции в законе о Антикоррупционном суде, поскольку данное положение не отвечает договоренностям с международными партнерами, говорится в сообщении на сайте Transparency International Украина в среду.

Верховная рада в минувший четверг приняла президентский закон о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине. Его создание является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда для предоставления очередного транша кредита.

Согласно сообщению, в принятом парламентом законе появилась правка, о которой стало известно только за час до голосования в Раде.

"Теперь закон предусматривает, что дела НАБУ, рассмотрение которых началось в общих судах первой инстанции, будут завершены также в общих судах. Таким образом, апелляция будет проходить в обход Антикоррупционного суда. Согласно предварительным договоренностям с международными партнерами, апелляция дел, которые сейчас находятся на рассмотрении в общих судах, должна рассматриваться в апелляционной палате Антикоррупционного суда", — поясняет организация.

Организация считает, что эта норма станет "амнистией для всех ТОП-коррупционеров", чьи дела уже находятся в судах. Transparency International утверждает, что такая норма означает, что ближайшие приговоры против коррупционеров высокого уровня страны украинцы увидят не раньше, чем через два-три года.

"Необходимо срочно исправить эту ошибку, проголосовав за соответствующие изменения в закон. Принятая норма откладывает вынесение окончательных решений по делам НАБУ еще на несколько лет. Эта норма означает, что именно поэтому президент Украины должен безотлагательно подать изменения в закон и исправить эту ошибку", — приводит организация слова исполнительного директора Transparency International Украина Ярослава Юрчишина.