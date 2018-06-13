Суд в Армении разрешил освободить лидера вооруженной группы Сефиляна

ЕРЕВАН, 13 июн – РИА Новости. Апелляционный суд Армении разрешил в среду освободить лидера вооруженной группы Жирайра Сефиляна под личное поручительство депутатов парламента, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее 12 депутатов "Блока "Царукян" и представитель фракции "Елк" Ален Симонян подписались под поручительством для изменения меры пресечения Сефиляна.

"Изменить меру пресечения Сефиляна на личное поручительство депутатов", — заявила судья Рузанна Барсегян, оглашая решение. При этом апелляционный суд снизил срок наказания Сефиляна с 10,5 до 5,5 лет лишения свободы.

Суд также принял решение освободить под подписку о невыезде остальных членов группы, снизив им сроки наказания.

В марте суд первой инстанции в Армении приговорил Сефиляна к 10,5 годам тюрьмы, его адвокаты опротестовали приговоров в апелляционном суде. Сефиляна обвиняют в том, что с ноября 2015 года он создал и руководил организованной вооруженной группой. Как утверждают в Генпрокуратуре, целью группы был захват зданий и сооружений стратегического значения в Армении с применением насилия и оружия, опасного для жизни граждан и военнослужащих. Следователи считают, что преступление не довели до завершения по независящим от его соучастников обстоятельствам.

Сефилян является лидером радикальной оппозиционной организации "Учредительный парламент". В июле 2016 года вооруженная группа из 33 человек, которая проникла на территорию полка патрульно-постовой службы полиции Армении и под угрозой насилия удерживала находящихся там людей, требовала отставки занимавшего на тот момент пост президента Сержа Саргсяна и освобождения содержащегося под арестом Сефиляна, также обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия.