Суд в Армении разрешил освободить лидера вооруженной группы Сефиляна

ЕРЕВАН, 13 июн – РИА Новости. Апелляционный суд Армении разрешил в среду освободить лидера вооруженной группы Жирайра Сефиляна под личное поручительство депутатов парламента, передает корреспондент РИА Новости.
"Изменить меру пресечения Сефиляна на личное поручительство депутатов", — заявила судья Рузанна Барсегян, оглашая решение. При этом апелляционный суд снизил срок наказания Сефиляна с 10,5 до 5,5 лет лишения свободы.
Суд также принял решение освободить под подписку о невыезде остальных членов группы, снизив им сроки наказания.
Сефилян является лидером радикальной оппозиционной организации "Учредительный парламент". В июле 2016 года вооруженная группа из 33 человек, которая проникла на территорию полка патрульно-постовой службы полиции Армении и под угрозой насилия удерживала находящихся там людей, требовала отставки занимавшего на тот момент пост президента Сержа Саргсяна и освобождения содержащегося под арестом Сефиляна, также обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия.