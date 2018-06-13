Премьер Армении рассказал, как ему удается сохранять хорошую форму

ЕРЕВАН, 13 июн – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы пользователей Facebook, рассказал, что рад тому, что похудел.

Как сообщает Sputnik Армения, один из подписчиков поинтересовался состоянием здоровья премьера, его кашлем и отметил, что Пашинян сбросил вес.

"Я рад, что похудел. Если честно, прикладываю усилия: занимаюсь физкультурой, плаваю, ем мало. Чем больше сброшу вес – тем лучше у меня будет физическое состояние и улучшится рабочий настрой", — отметил глава правительства.

Что касается хронического кашля, Пашинян рассказал, что уже прошел порядка 15 проверок в связи с этим недугом. Он пояснил, что причина кроется в воспалительных процессах горла.

По словам Пашиняна, у него ларингит, и он принимает необходимые медикаменты.

"Чтобы вылечиться – нужно максимально мало разговаривать. Поэтому последнее время я старался реже выходить в прямые эфиры, чтобы защитить голос. Но все время приходится разговаривать. На днях более часа выступал в Национальном собрании", — отметил Пашинян, добавив, что постоянно посещает мероприятия, на которых молчать невозможно.

Пашинян также сообщил, что отправляется в Россию, несмотря на недуг.

"Я принял приглашение российского президента, завтра утром отправлюсь в Москву и приму участие в церемонии открытия Чемпионата мира по футболу", – добавил глава правительства.

Он также отметил, что во время визита в Москву, встретится с президентом России Владимиром Путиным.

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https://ru.armeniasputnik.am/politics/20180613/12619905/nikol-pashinyan-rasskazal-emu-udaetsya-sbrosit.html